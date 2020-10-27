Стало известно, когда россияне смогут «отдохнуть» от коронавируса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в ноябре при условии соблюдения ограничительных мер, тогда наступит некоторая «передышка» от COVID-19, рассказала эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая «передышка». Но это, опять же, может произойти, если останутся уже введенные ограничения и граждане не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности», – цитирует РИА «Новости» Пшеничную.

По ее словам, этому могут способствовать и отрицательные температуры, которые влияют и на распространение других респираторных вирусов.

Ранее Пшеничная заявила, что коронавирус может быть активен еще минимум полтора года.

Напомним, ВОЗ не подтвердила рост смертоносности коронавируса из-за мутации. До этого Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выявил более 80 мутаций нового коронавируса.