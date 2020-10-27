В Роспотребнадзоре назвали сроки улучшения ситуации по коронавирусу

Коронавирус может быть активен еще минимум полтора года, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Новое заболевание может быть активно еще полгода, при этом периодически в различных странах будут возникать «горячие точки», вызванные COVID-19, передает РИА «Новости».

Ранее ВОЗ не подтвердила рост смертоносности коронавируса из-за мутации. До этого Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выявил более 80 мутаций нового коронавируса.