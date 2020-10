Ученые нашли способ предсказать смерть от коронавируса

О повышенном риске смерти может свидетельствовать частичное поражение сердца у больных коронавирусом, считают ученые Медицинского колледжа Weill Cornell, их статья опубликована в Journal of the American College of Cardiology.

Частичное поражение сердца у больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти. В исследовании приняли участие 510 пациентов с коронавирусом, которым провели трансторакальную эхокардиографию. Средний возраст испытуемых составлял 64 года, две трети были мужчинами, передает РИА «Новости».

При этом у 35% испытуемых выявили дилатацию правого желудочка – увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки, у 15% диагностировали дисфункцию желудочка, который сокращался реже нормы.

Кроме того, дальнейшее наблюдение показало, что пациенты с этими проблемами умирали от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений чаще остальных в 1,43 раза и в 2,5 раза соответственно.

Ученые полагают, что вероятнее всего, это связано с тем, что правый желудочек нагнетает кровь в легкие для насыщения кислородом. Воспаления респираторной системы влияют на насосную функцию сердца за счет увеличения сопротивления кровотоку. По данным специалистов, эти дисфункции пока что «самый точный маркер повышенного риска смерти от COVID-19».

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета рассказали, как коронавирус влияет на изменения слуха.

Кроме того, молекулярные биологи из Германии обнаружили, что коронавирус блокирует работу генов, связанных с работой врожденного иммунитета и выработкой интерферонов, противовирусных белковых молекул, при проникновении в клетки кишечника.