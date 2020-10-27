В Москве отказались ограничивать работу ночных заведений

В Москве приняты меры по контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидрасследование в случае заболевания посетителей, власти не планируют ограничивать работу таких организаций, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», – сообщила Пенькова, комментируя предписание главного санитарного врача России, передает РИА «Новости».

Ранее главный государственный санитарный врач России рекомендовала запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории России с 23:00 до 06:00.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения столицы, открытые с полуночи до шести утра, возможен только при регистрации номеров телефонов. Он уточнил, что регистрация номеров телефонов нужна, чтобы оповещать людей о контакте с больным. Оповещение нужно для предупреждения людей, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.