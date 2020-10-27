Роспотребнадзор предписал носить маски в лифтах и транспорте

Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах на фоне ситуации с коронавирусом, следует из постановления главного государственного санитарного врача, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что «в связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях снижения рисков COVID-19 в России в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом (...) постановляю: лицам, находящимся на территории России, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах».

Также Роспотребнадзор обязал регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения.

Вместе с тем запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории России с 23:00 до 06:00.

Кроме того, ведомство предписало усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, «на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий».

Постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с коронавирусом вступает в силу с 28 октября.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки спада заболеваемости коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.