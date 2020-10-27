В Кремле решили выяснить, почему региональные больницы обращаются в Москву

В Кремле считают необходимым разобраться, почему представители региональных клиник обращаются в Москву, а не к местным властям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно нужно проверить, насколько эффективно работает обратная связь медицинских учреждений с руководством регионов. <...> Конечно, нужно выяснить, почему в первую очередь лечебные учреждения не обращаются к региональным минздравам и губернаторам», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, правительство и Минздрав молниеносно отреагировали на обращение курганских врачей. Песков подчеркнул, что на такие обращения власти реагируют очень быстро.

«Выделяется врачебная, методологическая помощь, медсредства и так далее», – отметил он. Пресс-секретарь президента добавил, что подобные кризисные ситуации необходимо анализировать, чтобы проблема не стала системной.

Накануне СМИ сообщали, что курганские врачи обратились к президенту с просьбой прислать в регион военных медиков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. После их обращения Минздрав направил в Курганскую область медиков для борьбы с коронавирусом.

Также Песков заявил, что ситуация с медицинским обеспечением в России намного стабильнее, чем во многих других странах. Он уточнил, что имеет в виду «передовые страны мира», сообщает ТАСС.

Вместе с тем в Кремле не считают реформу системы здравоохранения своим делом, эти вопросы должны оставаться профессионалам. Он добавил, что каждая страна реагирует на эпидемию в меру своих возможностей.

«Это же совершенно явление новое. В новой истории мы много поколений не сталкивались с такими явлениями, эпидемией, тем более пандемией. Поэтому каждая страна реагирует в меру своих возможностей. У нас возможностей в этом плане достаточно много. И ситуация гораздо стабильнее в плане медицинского, чем во многих странах мира. Это однозначный факт. То, что есть проблемы, они неизбежны, но суть работы, чтобы не превращать их в системные проблемы. Над этим ведется работа», – добавил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарата от коронавируса, который мог бы кардинально поменять расклад сил, пока нет.

За минувшие сутки в России выявили 16 550 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания.