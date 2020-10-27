Госдума запретила вид на жительство за рубежом для сотрудников ФСБ и СВР

Госдума одобрила во втором, основном, чтении законопроект, который запрещает сотрудникам Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки иметь вид на жительство за рубежом, за исключением случаев, когда это является служебной необходимостью.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений конституции. Документом вводится запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности, передает ТАСС.

Запрет будет распространяться на военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ, а также на сотрудников органов внешней разведки.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что президент вносит представление по кандидатурам руководителей ФСБ и СВР в Совет Федерации. В свою очередь палата не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.

Кроме того, Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в России, которые вытекают из новых положений конституции.

В законопроекте закрепляется требование о постоянном проживании омбудсмена на территории Российской Федерации. Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

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