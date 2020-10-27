Киноцентр в Баку отказался от показов фильмов с Мелом Гибсоном

Киноцентр «Низами» в Баку отказался показывать фильмы с участием американского актера и режиссера Мела Гибсона в связи с его высказываниями о конфликте в Нагорном Карабахе.

«26 октября американский актер и режиссер Мел Гибсон сделал публикацию в поддержку сепаратистского режима, созданного в оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана, которая вызвала у нас справедливый протест», – приводит Trend сообщение пресс-службы киноцентра.

В заявлении указано, что Гибсон «не имеет никакого представления» об истории и современности Азербайджана, «почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель, Ходжалы, других бесчисленных злодеяниях армян на азербайджанских территориях».

Также киноцентр отмечает, что воспринимает публикацию Гибсона как поддержку оккупации и террора, и в знак протеста не примет в дальнейшем к показу ни одного фильма с его участием.

«Весь мир должен знать, что Карабах – наш! Карабах – это Азербайджан!» – говорится в сообщении.

Ранее актриса Пенелопа Крус опубликовала в соцсетях постер к фильму «The 355» с флагом Колумбии. В комментариях начался спор между армянами и азербайджанцами, так как флаг Колумбии перепутали с флагом Армении.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.