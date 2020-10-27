Москва оценила идею МВБ США ужесточить правила выдачи виз журналистам

Предложенные Министерством внутренней безопасности (МВБ) США меры ужесточения порядка выдачи виз иностранным журналистам являются неоправданным усложнением бюрократических процедур и создают искусственные барьеры для нормальной работы СМИ, говорится комментарии российского посольства в Вашингтоне.

«Предлагаемые МВБ нововведения, связанные с пересмотром порядка выдачи виз категории «I», существенно осложняют профессиональную деятельность иностранных журналистов в Соединенных Штатах. В частности, ограничение предельных сроков пребывания сотрудников зарубежных СМИ 240 днями (с возможностью пролонгации до 480 дней) не позволит им последовательно освещать локальные события», – приводит текст комментария российского посольства в Вашингтоне ТАСС.

Как подчеркнули в дипмиссии, журналисты «будут вынуждены на значительное время покидать территорию США для получения новой визы».

«Неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров для нормальной работы иностранных журналистов не соотносится с понятиями свободы слова и равного доступа к информации, – добавили в посольстве. – Причины подобных действий также не ясны, что не позволяет оценить их практическую значимость».

Кроме того, указали дипломаты, «исходя из действующего в международных отношениях принципа взаимности, предлагаемые МВБ меры могут отрицательно сказаться на работе американских репортеров за рубежом».

В российской дипмиссии исходят из того, что «существующие правила, предусматривающие возможность для представителей СМИ осуществлять свою профессиональную деятельность по истечении сроков действия визы категории «I» (до момента выезда за пределы США), в наибольшей степени отвечают интересам всех заинтересованных сторон».

Комментарий российских дипломатов в ближайшее время будет опубликован в соответствующем разделе на американском правительственном портале.

В сентябре министерство внутренней безопасности (МВБ) США предложило ужесточить правила выдачи американских виз иностранным журналистам, студентам и участникам программ обмена, ограничив их нахождение в стране фиксированным сроком для «уменьшения числа случаев мошенничества и усиления национальной безопасности» США.

Напомним также, в августе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ограничении возможности найма высококвалифицированных иностранных работников для федерального правительства США и подведомственных организаций. Кроме того, в июне Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи рабочих виз категорий H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J до конца 2020 года.