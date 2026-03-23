  • Новость часаДрозденко: Над Ленобластью уничтожили более 50 дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз заманивает канадцев на историческую родину от отчаяния
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    В Европе возникли претензии к яйцам с Украины
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    В США оценили угрозу для Европы из-за новой иранской ракеты
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    На Украине допустили смену военной стратегии против России
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    23 комментария
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    21 комментарий
    23 марта 2026, 06:54 • Новости дня

    Fars: При авиаударе по Хорремабаду а Иране погиб ребенок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько человек, в том числе ребенок, были убиты и ранены в результате атаки с воздуха по жилому кварталу города Хорремабад, расположенного в западной части Ирана, сообщает агентство Fars.

    В результате авиаудара по жилому кварталу города Хорремабад в западной части Ирана погибли и пострадали несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Среди жертв оказался ребенок, чье тело спасатели нашли под завалами разрушенного дома.

    По информации Fars, удар был нанесен утром и привёл к жертвам среди мирного населения. Точное число погибших и раненых пока не уточняется, власти продолжают разбирать завалы и выяснять обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели более 700 жителей Ирана за четыре дня ударов США и Израиля по гражданским объектам. Иранское общество Красного Полумесяца сообщило о не менее чем 49 погибших и сотнях раненых при бомбардировках провинций Западный и Восточный Азербайджан и Тегерана. По данным КСИР, в результате ответных ракетных ударов по израильским городам и базам в Персидском заливе погибло более 200 человек.

    22 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Иран объявил об открытии Ормузского пролива для дружественных судов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что суда, за исключением «вражеских», могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.

    Мусави рассказал, что Ормузский пролив остается открытым для судов, кроме тех, которые Иран считает «вражескими», сообщает РИА Новости. Он уточнил, что суда могут проходить через пролив только при условии координации с Тегераном.

    В эфире иранского телеканала «Аль-Алям» Мусави заявил: «Суда могут проходить через Ормузский пролив в координации с Тегераном. Пролив открыт для всех, за исключением врагов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив с военно-морскими силами страны. МИД Ирана подтвердил проход судов нескольких государств через Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Замаскированное судно Jamal преодолело блокаду Ормузского пролива после исчезновения с радаров.

    Комментарии (14)
    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    Комментарии (16)
    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед Семенов: США боятся спровоцировать хуситов на блокировку Баб-эль-Мандебского пролива

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    Комментарии (5)
    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    13 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    Комментарии (2)
    22 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Грузовой самолет ВВС США исчез с радаров над Ормузским проливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M в воскресенье пролетал над Ормузским проливом по направлению к берегу Ирана, следует из полетных данных.

    Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M в воскресенье летел над Ормузским проливом в сторону иранского побережья, сообщает РИА «Новости». По данным сервисов отслеживания полетов, примерно в 13:34 по московскому времени самолет удалился от города Эль-Фуджейра в ОАЭ на 15 километров в северо-западном направлении, после чего отключил транспондер. После этого отслеживать маршрут воздушного судна стало невозможно, а данные о точке вылета и конечном пункте не раскрываются.

    Ранее в тот же день было зафиксировано, что два самолета-дозаправщика ВВС США также отправились к Ормузскому проливу и отключили транспондеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два американских самолета-дозаправщика направились в сторону Ормузского пролива с отключенными транспондерами. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций при сохранении блокады судоходства. Генсек Международной морской организации Арсенио Домингес сообщил о начале переговоров по эвакуации гражданских судов из региона.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 03:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по финансовым учреждениям за покупку облигаций США

    Спикер парламента Ирана Галибаф: Финансовые учреждения являются законными целями

    Иран пригрозил ударами по финансовым учреждениям за покупку облигаций США
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Финансовые учреждения, вкладывающие средства в казначейские облигации США, считаются Тегераном законными целями для ударов, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Те финансовые учреждения, которые финансируют военный бюджет США, являются законными целями наравне с военными базами», – заявил Галибаф в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что «казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев». Покупатели, приобретая их, «покупают удар по своим штаб-квартире и активам», заявил спикер. «Мы отслеживаем ваши портфели. Это последнее предупреждение», – заявил Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов в понедельник упал на 3,91%.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    13 комментариев


    Комментарии (3)
    22 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    Трамп заявил, что сделка с Ираном теперь не нужна США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если тот её захочет, так как условия теперь не выгодны для Вашингтона.

    «Иран хочет заключить сделку, а я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши», – сказал он NBC News, добавив, что любые условия должны быть «нерушимыми».

    Глава Белого дома заявил, что работает с другими странами над планом обеспечения безопасности Ормузского пролива на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

    Он также усомнился в том, жив ли вообще новый верховный лидер Ирана. Трамп заявил, что он «удивлён» решением Ирана атаковать другие страны Ближнего Востока в ответ на американо-израильскую операцию, и что американские удары по острову Харг в субботу «полностью разрушили» большую его часть.

    «Мы можем нанести ещё несколько ударов просто ради забавы», – добавил он.

    На вопрос о том, какими будут условия потенциальной сделки по прекращению войны, президент США ответил: «Я не хочу вам этого говорить». Но согласился с тем, что обязательство Ирана полностью отказаться от любых ядерных амбиций будет частью сделки.

    В соцсети Truth Social Трамп также высказался о незаинтересованности в сделке с Ираном, у которого якобы больше нет руководства.

    «Их руководства нет, их ВМС и ВВС разгромлены, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку. А я – нет», – написал он.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп также в соцсети заявил, что США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном. При этом глава Белого дома выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций. Портал Axios также узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа.

    Комментарии (2)
    22 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Financial Times: Иранские ракеты обошли ПВО Patriot при ударе по Катару

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе удара по промышленному комплексу QatarEnergy в Рас-Лаффане Ираном были применены современные маневренные ракеты, способные преодолевать американские системы ПВО Patriot, сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальное лицо.

    Иран применил передовые ракеты при атаке на газовые предприятия в Катаре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание Financial Times. По данным источника издания, удары были нанесены по комплексу QatarEnergy в районе Рас-Лаффан на этой неделе.

    В материале Financial Times отмечается, что использованное вооружение отличалось маневренностью и было способно обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot. По словам неназванного официального лица, именно эти технологические характеристики позволили ракетам преодолеть защиту.

    Напомним, Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек Европе новые проблемы после удара по СПГ-заводу в Катаре.

    Военные Ирана пообещали продолжить удары по энергообъектам.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Иран совершил массированный ракетный удар по базам США на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран нанес новую – уже 74-ю – серию ударов ракетами и беспилотниками по американским военным объектам на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

    В сообщении отмечается, что операция была проведена против американских баз, расположенных в регионе, а также в центре и на юге оккупированных палестинских территорий, передает ТАСС.

    По данным КСИР, целью ударов стали авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии, а также военные базы и центры безопасности в городах Тель-Авив, Петах-Тиква, Холон и Рамат-Ган. Подчеркивается, что это уже 74-я серия атак, направленных на американскую инфраструктуру.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к лидерам стран всего мира с призывом присоединиться к израильско-американской операции против Ирана.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    13 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные провели очередную волну атак на базы США и цели в Израиле.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 21:23 • Новости дня
    WP: Чиновники Катара и Омана обсудили с Ираном условия прекращения огня

    Tекст: Ольга Иванова

    На этой неделе представители Катара и Омана начали контакты с Ираном по вопросу возможного прекращения огня в конфликте с США и Израилем, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из неназванной арабской страны и двух европейских дипломатов.

    Катарские и оманские чиновники на этой неделе начали контакты с Ираном относительно возможного прекращения огня в конфликте исламской республики с США и Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Washington Post. По информации издания, источниками выступают высокопоставленный чиновник из одной арабской страны и два европейских дипломата.

    The Washington Post пишет, что катарцы и оманцы решили начать переговоры после того, как пришли к выводу: военная мощь США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время.

    Издание также уточняет, что Иран выразил готовность к взаимодействию только при условии, что США и Израиль первыми прекратят атаки. На данный момент не сообщается о конкретных результатах этих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти Исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.


    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Iran War Cost Tracker подсчитал расходы США на операцию против Ирана

    Iran War Cost Tracker: США потратили на операцию против Ирана 27 млрд долларов

    Iran War Cost Tracker подсчитал расходы США на операцию против Ирана
    @ Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 27 млрд долларов, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Iran War Cost Tracker, в расчетах использовались сведения с закрытого брифинга Пентагона, о которых ранее проинформировала The New York Times (NYT). В частности, за первые шесть дней боевых действий США потратили 11,3 млрд долларов, передает «Коммерсантъ».

    Сенатор Крис Кунс заявил: «Совокупные затраты на военную операцию значительно превышают озвученную цифру». По его словам, каждый день участия в конфликте обходится Вашингтону более чем в 1,5 млрд долларов. Аналитики Iran War Cost Tracker отмечают, что только на системы ПВО в первые 48 часов американская сторона потратила более 10 млрд долларов.

    Как ранее уточняла The Washington Post, за первые два дня военных действий США израсходовали боеприпасов на 5,6 млрд долларов. Кроме того, по данным издания, Пентагон запросил у Белого дома свыше 200 млрд долларов на продолжение войны, чтобы срочно пополнить резервы критически важного вооружения, которые оказались практически исчерпаны.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    13 комментариев


    В четверг Bloomberg сообщило, что за первые шесть дней войны расходы Пентагона составили более 11 млрд долларов, американский бюджет потерял колоссальные средства из-за массированного применения дорогостоящих ракет Patriot против Ирана.

    Комментарии (2)
    22 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    Стоимость бензина в США продолжила рост из-за перебоев поставок

    Tекст: Ольга Иванова

    Средняя цена бензина в Соединенных Штатах выросла до почти четырех долларов за галлон, больше всего подорожание заметно на Западном побережье.

    Стоимость бензина в США продолжает расти из-за перебоев поставок, вызванных операцией США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости». По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина по стране на воскресенье составила 3 доллара 94 цента за галлон, хотя еще неделю назад этот показатель был на уровне 3 долларов 70 центов.

    На западе страны ситуация наиболее напряженная. В Калифорнии бензин подорожал до 5 долларов 76 центов за галлон, тогда как месяц назад он стоил 4 доллара 62 цента. В Вашингтоне средняя цена за месяц выросла с 3 долларов 10 центов до 4 долларов 6 центов за галлон.

    Эксперты отмечают, что основной причиной скачка цен стали перебои в поставках топлива, вызванные конфликтом в регионе. Ожидается, что ситуация на рынке бензина останется нестабильной до урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость бензина в США приближается к четырем долларам за галлон на фоне военных действий в Иране. Цены на топливо в стране выросли более чем на 25%.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 14:44 • Новости дня
    Песков заявил о неизбежных последствиях убийств лидеров Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным отметил, что убийства лидеров Ирана неизбежно приведут к очень глубоким последствиям.

    Убийства лидеров Ирана будут иметь серьезные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору «Вестей».

    «Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это ненормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил официальное послание верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи после сообщения о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Фидан обсудил с Аракчи, Каллас и США прекращение войны в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Египта, ЕС и представителями США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщил источник.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан провел серию телефонных переговоров с коллегами из Ирана и Египта, главой дипломатии Евросоюза Кайей Каллас, а также с представителями США, сообщает РИА «Новости». Основной темой разговоров стали шаги, направленные на прекращение текущего конфликта в регионе Персидского залива.

    Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве уточнил, что Фидан обсудил с собеседниками возможные меры по деэскалации и прекращению боевых действий. Прямая речь источника: «Министр Хакан Фидан провел в воскресенье, 22 марта, телефонные разговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, главой МИД Египта Бадром Абд аль-Аты, главой дипломатии ЕС Кайей Каллас и чиновниками США. В ходе этих бесед обсуждались шаги для прекращения войны».

    Фидан отдельно отметил, что обострение ситуации в Персидском заливе может затянуться на две-три недели, если не удастся достичь принципиальных договоренностей. По словам министра, ключевым фактором, способным повлиять на развитие событий, остается позиция США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти Исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.


    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 19:35 • Новости дня
    США отвергли сообщения о сбитом Ираном истребителе F-15

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные назвали недостоверной информацию о том, что истребитель F-15 был сбит иранскими силами.

    Центральное командование Вооружённых сил США опровергло сообщения о том, что иранские силы сбили американский истребитель F-15, передает РИА «Новости». В заявлении американских военных такие сведения названы ложью. Военные США подчеркнули, что ни один их истребитель не был сбит Ираном.

    Ранее государственная телерадиокомпания Ирана сообщила, что армия страны якобы перехватила еще один истребитель F-15 в ходе продолжающегося конфликта с США и Израилем. Однако американская сторона категорически отвергла эти заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские средства ПВО сбили израильский истребитель F-16 над центральной частью страны.

    Иранские военные заявили о сбитии стратегического истребителя F-35 ВВС США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    В Литве отменили концерты солиста Modern Talking из-за мнения о России
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности.

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Предвыборный скандал в Словении рикошетит по оппозиции

    В преддверии парламентских выборов в Словении разгорелся крупный политический скандал, в который оказались втянуты представители правящей коалиции и израильской частной разведывательной компании. Но его последствия используются для удара по словенской оппозиции. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации