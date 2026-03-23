Fars: При авиаударе по Хорремабаду а Иране погиб ребенок
Несколько человек, в том числе ребенок, были убиты и ранены в результате атаки с воздуха по жилому кварталу города Хорремабад, расположенного в западной части Ирана, сообщает агентство Fars.
В результате авиаудара по жилому кварталу города Хорремабад в западной части Ирана погибли и пострадали несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Среди жертв оказался ребенок, чье тело спасатели нашли под завалами разрушенного дома.
По информации Fars, удар был нанесен утром и привёл к жертвам среди мирного населения. Точное число погибших и раненых пока не уточняется, власти продолжают разбирать завалы и выяснять обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели более 700 жителей Ирана за четыре дня ударов США и Израиля по гражданским объектам. Иранское общество Красного Полумесяца сообщило о не менее чем 49 погибших и сотнях раненых при бомбардировках провинций Западный и Восточный Азербайджан и Тегерана. По данным КСИР, в результате ответных ракетных ударов по израильским городам и базам в Персидском заливе погибло более 200 человек.