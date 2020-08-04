Трамп изменил условия приглашения высококвалифицированных иностранцев в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ограничении возможности найма высококвалифицированных иностранных работников для федерального правительства США и подведомственных организаций.

Новые нормы касаются, в частности, рабочих виз категории H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Указ требует от американских правительственных ведомств и различных подрядчиков, работающих по федеральному контракту, отдавать при найме сотрудников приоритет гражданам и резидентам США, а также обладателям вида на постоянное жительство (грин-карты) и только в случае отсутствия подходящих кандидатур нанимать иностранцев. Указ также обязывает ведомства и подрядчиков провести внутреннюю проверку, чтобы определить, соответствует ли их политика новым правилам, передает ТАСС.

«Действия президента Трампа помогут бороться со злоупотреблением со стороны работодателей программой виз категории H-1B, которая задумывалась вовсе не для того, чтобы замещать квалифицированных американских работников дешевой рабочей силой из-за рубежа», – говорится в пояснительном документе.

Напомним, в конце июня Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз в США. Позже Трамп пообещал «фантастический» рост экономике США. При этом по итогам второго квартала ВВП США рухнул на 33%.

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