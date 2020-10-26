Военный эксперт объяснил новую инициативу Путина по ДРСМД

«Мы не хотим эскалации возможных конфликтов. Но на Западе почему-то уверены, что с помощью гонки вооружений они могут заставить Россию сказать «Сдаюсь!», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя предложение России не развертывать в Европе ракеты 9М729, если США пойдут на взаимные уступки в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Наши инициативы понятны – мы не хотим эскалации возможных конфликтов. Также мы не хотим, чтобы у границ собирались силы, как это было ранее перед обеими мировыми войнами», – объяснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По мнению военного эксперта, Соединенные Штаты уже начали увеличивать свой военный потенциал, который ранее был ограничен договорами с Россией. «США увеличивают количество военных судов, в том числе с корабельной боевой системой Aegis Ashore. Это же касается эсминцев Arleigh Burke. Также они не могут разрушить те производственные мощности, которые создала компания Raytheon – крупнейший производитель ракетного вооружения в Америке. Они не отправят на утилизацию ракеты средней дальности, которые уже сделали и которые планируют размещать в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал он.

Собеседник с сожалением отметил, что несмотря на все призывы Москвы к мирному решению конфликтов, «Россию игнорируют». «На Западе есть четкая установка – сдерживать Россию силой. А сдерживать нас можно только накапливая количество железок у наших границ. Но на Западе почему-то уверены, что с помощью гонки вооружений они могут заставить Россию сказать «Сдаюсь!», но они ошибаются», – заключил Леонков.

Ранее президент РФ Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое опубликовано на сайте Кремля.

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», – говорится в заявлении.

Кроме того, Путин предложил НАТО рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных сил РФ в Калининградской области.

Глава государства подчеркнул, что Россия подтверждает приверженность мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства».

Также Путин заявил, что выход США из Договора является серьезной ошибкой, отказ Вашингтона от соглашения повышает риск гонки ракетных вооружений.

Во вторник глава Пентагона США Марк Эспер заявил о намерении США нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии до уровня России и Китая.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.

В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.

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