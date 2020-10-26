Из-за кражи трубы для подачи кислорода больным в Чите возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело после кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, есть подозреваемый, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

ЧП на территории читинской горбольницы № 1, где лечат пациентов с коронавирусом, произошло 19 октября. Пять пациентов, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал.

На данный момент инженеры провели восстановительные работы. Все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объеме. По факту кражи 13 метров трубы полиция начала проверку. По ее данным, трубу срезали с крыши, где работала бригада рабочих.

«Есть подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража». Дело возбудила полиция», – сообщил источник РИА «Новости».

В краевом главке МВД ситуацию не комментируют.