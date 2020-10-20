Подающую кислород пациентам с COVID-19 трубу украли в больнице в Чите

В Чите злоумышленники выломали и украли трубу, по которой между корпусами городской больницы подавался кислород для пациентов с коронавирусом.

На территории городской больницы №1 Читы в понедельник, 19 октября, неизвестные украли 13 метров медной трубы. По этой трубе между корпусами больницы подавался кислород, который необходим пациентам с коронавирусом, находящимся в тяжелом состоянии, передает НТВ.

Отмечается, что в корпусе развернуто порядка 200 коек для пациентов с COVID-19. Медики перевели пятерых пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, в реанимационное отделение в другом корпусе.

В пресс-службе правительства Забайкальского края сообщили, что инженеры уже восстановили систему подачи кислорода, пациенты, которым необходим кислород, получают лечение в полном объеме.

Ранее было предсказано снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в России.