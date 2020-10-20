Предсказано снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в России

В России снижение темпов прироста числа случаев коронавируса можно ожидать в начале ноября, сообщили в научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.

Прогноз основан на анализе случаев COVID-19 в России, суточного прироста числа тестов, для оценки динамики рассчитан индекс интенсивности инфицирования, определено соотношение заболевших за месяц по отношению к предыдущему. В лаборатории заявили, что «согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября».

Поясняется, что снижение наступит, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться». В «абсолютном измерении» число случаев COVID-19 «может расти», но если этот рост будет соответствовать увеличению числа тестов, «значит, пик достигнут», передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что за сутки в России выявлено 15 тыс. 982 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. С начала пандемии в мире коронавирус был выявлен у почти 40 млн. человек. Более 1,1 млн. случаев оказались летальными. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что эпидемологическую обстановку в России можно оценить как напряженную, а в ряде стран мира она критическая.

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