В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Эпидемологическую обстановку в России можно оценить как напряженную, а в ряде стран мира она критическая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране. В ряде стран Европы, ряде стран мира она осложнена до критической», – приводит слова Поповой РИА «Новости».

Как отметила глава ведомства, в России принимаются все меры для стабилизации обстановки. Попова подчеркнула, что сейчас важно соблюдать все меры профилактики и беречь людей пожилого возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

«Лучше это время провести дома. Это период эпидподъема», – уточнила Попова.

За минувшие сутки в России выявлено 15 тыс. 982 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

С начала пандемии в мире коронавирус был выявлен у почти 40 млн. человек. Более 1,1 млн. случаев оказались летальными.