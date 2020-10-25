Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Баку готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе при условии, что Армения заявит о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Да, мы готовы. Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией. Два дня назад премьер-министр Армении сказал, что нагорнокарабахский конфликт не имеет дипломатического решения», – передает слова Алиева ТАСС.

Президент отметил, что Азербайджан хочет прекращения огня и возвращения своих земель. «Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, мирным планом, представленным США, Францией и Россией, должна взять обязательство по освобождению земель», – добавил Алиев.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Алиев заявлял о готовности его страны немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что армянская сторона прекратит огонь

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.