Азербайджан назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности его страны немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что армянская сторона прекратит огонь, сообщает газета Le Figaro.

«Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов», – передает ТАСС его слова.

Алиев добавил, что «необходимо, чтобы армянская сторона согласилась с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США, принципами, с которыми мы сами согласились». По его мнению, именно после этого Азербайджан сможет вернуться за стол переговоров. «Я лично в течение 17 лет вел переговоры с Арменией, с двумя армянскими президентами, в ходе встреч в Москве, Париже и Вашингтоне», – сказал он.

Он также заявил, что «когда господин Пашинян пришел к власти в 2018 году, он уничтожил мирный процесс». «Но я считаю, что теперь настало время обрести политическое решение. Однако армяне не должны более иметь возможности навязать нам его, так как статус-кво и прежняя линия соприкосновения более не существуют. На местности сложилась новая ситуация и Армении следует это учитывать», – подчеркнул Алиев.

При этом он добавил, что в будущем «видит Карабах как процветающую и надежную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в условиях гармонии, мира и соблюдения достоинства». «Азербайджанские беженцы должны получить возможность вернуться», – заметил Алиев.

Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сообщил, что на международных переговорах обсуждаются пути обеспечения немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции «более чем ясно» высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.