Жену Макрона проверили на коронавирус

Тест на коронавирус жены президента Франции Бриджит Макрон оказался отрицательным.

«В отношении мадам Макрон 22 октября был проведен серологический тест RT-PCR. Это было сделано на седьмой день после того, как она находилась в контакте с человеком, инфицированным коронавирусом. Полученный результат теста отрицательный», – передает слова представителя секретариата Макрон РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

В понедельник супруга президента Франции узнала о том, что контактировала с человеком, больным COVID-19. Макрон самоизолировалась, признаков коронавируса у нее не было. Ожидается, что выйти из режима самоизоляции она сможет уже в пятницу.

Ранее Эммануэль Макрон в связи с коронавирусом ввел в столичном регионе Франции комендантский час с 21.00 до 06.00 по местному времени (с 22.00 до 07.00 мск).

Эпидемическая ситуация во Франции ухудшается с августа. В субботу, 10 октября, во Франции был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом – более 26 тысяч за сутки.