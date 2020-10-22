Путин оценил решения Лукашенко в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимал всю угрозу коронавируса, однако не имел возможности закрыть экономику из-за недостаточного количества ресурсов, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Президент Лукашенко, мы с ним разговаривали много раз. Он прекрасно понимал всю угрозу коронавируса. Но у Белоруссии нет таких золотовалютных резервов, нет такого разнообразия экономического ландшафта. И он, как он говорит, вынужден был просто сохранить дееспособность экономики», – передает его слова РИА «Новости».

«Но в целом у них ситуация не хуже, чем во многих других странах, на самом деле», – отметил Путин.

Лукашенко в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности заявил, что бессимптомно перенес коронавирус. По его словам, ему удалось перенести инфекцию «на ногах».

Ранее Лукашенко предлагал лечиться от коронавирусной инфекции медом и предлагал брать в руки косу. Также он советовал ходить в сухую парилку и мыть руки после бани. Он отметил, что можно выпить 100 граммов водки после водных процедур.

Однако слова президента опроверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он заявил, что алкоголь и табак не являются средствами профилактики новой коронавируной инфекции.