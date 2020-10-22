В Грузии назвали идею десантной операции России в Армении неприемлемой

Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили, комментируя заявление депутата Госдумы Константина Затулина, напомнил, что с самого начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе Грузия заявила, что не разрешит транзит военных грузов как в Азербайджан, так и в Армению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Эту позицию Грузия неукоснительно соблюдает и будет соблюдать, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Оба государства являются для нас дружественными. Мы не можем пропустить военные грузы в ущерб какого-либо из них».

«Таким образом, предложение Затулина ни в коем случае неприемлемо, – отметил он. – Нарушать нейтралитет Грузия не будет».

«Хотят доставить грузы на военную базу в Гюмри? Пусть используют коридор через Иран, если Иран согласится, хотя и он придерживается нейтралитета», – сказал Ираклий Аладашвили.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин перечислил варианты реакции России на развитие ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, если потребуется, Москва должна внятно объяснить Грузии, «что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению».

Накануне Анкара допустила отправку вооруженных сил Турции в Карабах по просьбе Баку.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.