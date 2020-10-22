Минобороны заявило о контроле над ситуацией с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах «полностью контролируется», заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«В Министерстве обороны проводится комплекс профилактических мероприятий по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в ВС РФ полностью контролируется», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на тематическом совещании.

Всех прибывающих в части и военные организации обследуют на предмет симптомов COVID-19, созданы запасы масок и тестов, действуют 33 лаборатории для ПЦР-исследований военных на предмет коронавируса.

По его словам, при проявлении «малейших простудных симптомов» людей переводят на карантин под медицинское наблюдение. Помещения дезинфицируют ежедневно, регулярно идет тестирование даже у тех, у кого нет симптомов COVID-19.

«Строгое выполнение комплекса мероприятий позволяет контролировать санитарную обстановку в войсках, а также существенно снизить уровень сезонной заболеваемости», – заключил глава Минобороны.

Шойгу отметил, что Минобороны принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности учебного процесса в военных учебных заведениях.

«Еще одним важным вопросом остается обеспечение в высших и довузовских учебных заведениях Минобороны России. Во всех учебных заведениях введены ограничительные меры по выходу за пределы военных городков, отменены увольнения и командировки. Организованы ежедневные медицинские осмотры курсантов и воспитанников», – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что учебный процесс проходит дистанционно, офицеры-воспитатели довузовских учреждений постоянно находятся со своими воспитанниками.

«Осенние каникулярные отпуска с учетом эпидемиологической обстановки в регионах страны будут совмещены с зимними отпусками», – добавил министр.

По словам Шойгу, принятые ограничительные меры позволили не допустить распространения коронавирусной инфекции в ходе весеннего призыва.

«Отдельно хочу остановиться на призывной кампании «Осень-2020». Подчеркну, что она проходит в условиях соблюдения ограничительных мер, которые позволили нам не допустить распространения коронавирусной инфекции в ходе весеннего призыва», – сказал глава Минобороны.

Он отметил, что все призывники, отправляемые в войска, проходят тестирование, а по прибытии к местам прохождения службы двухнедельный карантин.

«Все военнослужащие, отслужившие установленные сроки, перед убытием к местам проживания проходят медицинский контроль», – добавил глава оборонного ведомства.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 463 306 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 107 988 человек, из них 11 428 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 290 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 25 242 человека.

Накануне, 21 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 700. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 271.