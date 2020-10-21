В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 66 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 66 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6187 человек.

Ранее в среду президент Владимир Путин призвал провести вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей России.

За минувшие сутки в России выявили 15,7 тыс. случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Днем ранее в Москве умерли 63 пациента с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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