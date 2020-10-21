Число выявленных случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн

В Испании с начала распространения COVID-19 выявлено 1 млн 5 тыс. 295 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства здравоохранения страны.

Во вторник ведомство проинформировало о 988 тыс. 322 случаев COVID-19. Общее число умерших из-за коронавируса в 47-миллионной стране достигло 34 тыс. 366. За неделю от коронавируса умерли 575 человек, передает ТАСС.

Таким образом, Испания стала шестой страной в мире и первой в ЕС, где выявлено более 1 млн случаев коронавируса.

Ранее стало известно, что власти автономного сообщества Наварра на севере Испании приняли решение ввести ограничения на въезд и выезд из региона для сдерживания распространения COVID-19, говорится в сообщении.

Число выявленных случаев коронавируса в мире составляет 40 млн 932 тыс. 220, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 млн. 282 тыс. 666). Далее следуют Индия (7 млн 651 тыс. 107) и Бразилия (5 млн 273 тыс. 954).

За минувшие сутки в России выявлено 15 тыс. 700 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.