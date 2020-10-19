В Испании изолируют регион с населением 650 тыс. человек

Власти автономного сообщества Наварра на севере Испании приняли решение ввести ограничения на въезд и выезд из региона для сдерживания распространения COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства автономии.

Отмечается, что с начала пандемии в Наварре с населением около 650 тыс. человек было выявлено около 25,8 тыс. случаев коронавируса. Ограничения вступят в силу 22 октября и будут действовать до 4 ноября, передает ТАСС.

«Основной объявленной мерой является ограничение въезда и выезда из автономного сообщества», – говорится в пресс-релизе. Кроме того, власти Наварры решили временно закрыть все кафе и бары.

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Ранее Еврокомиссия впервые с начала пандемии представила единую санитарную карту заболевания коронавирусом в Евросоюзе. Согласно инфографике, 19 стран ЕС находятся в «красной зоне» по заболеванию COVID-19 – в каждом из этих государств за последние две недели выявлены более 150 новых случаев на 100 тыс. населения. Так, в красный цвет выкрашены Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания и большая часть стране ЕС в Восточной Европе.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 млн.