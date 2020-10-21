Захватчик банка в Грузии освободил еще одного человека

Преступник, захвативший в заложники людей в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди, освободил еще одного человека, сообщают грузинские телеканалы.

Захватчик освободил 55-летнюю женщину, она выбежала из здания банка, полицейские сопроводили ее в безопасное место, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

На данный момент у преступника остаются в заложниках 18 человек.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что несколько преступников, вооруженных автоматами и гранатами, ворвались в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и взяли заложников.

Позже в МВД Грузии сообщили только об одном преступнике, который потребовал 500 тыс. долларов. Ведомство возбудило дело по факту захвата заложников. Сам преступник заявил, что у правоохранителей есть два часа, чтобы предоставить всю сумму.