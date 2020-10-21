Мутко заявил об историческом минимуме ипотечных ставок в России

На сегодняшний день ставки по ипотечным кредитам в России находятся на историческом минимуме, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«В целом у нас за последний год арендные ставки существенно снизились и сегодня находятся на историческом минимуме», – передает его слова ТАСС.

Мутко пояснил, что в нацпроекте «Жилье и городская среда» указана средняя ставка по ипотеке 8,7% (в конце октября будут вноситься изменения), а по итогам сентября, с учетом льготной ипотеки под 6,5%, она составляет чуть более 7%. Как заметил Мутко, средняя рыночная ставка (без учета льготной ипотеки) находится на уровне 8-8,1%, что также является минимумом для России.

«Например, Банк ДОМ.РФ льготную ипотеку предоставляет от 5,9%. И многие банки уже на это пошли», – сказал Мутко. Он добавил, что ставки по ипотеке будут снижаться, если программа будет продлена.

Мутко подчеркнул, что ипотека – надежный продукт. По его словам, доля невозвратов или проблемных ипотечных кредитов сегодня находится примерно на уровне 1,5%, что ниже даже, чем у потребительских кредитов. «Мы сейчас исходим из того, чтобы давать возможности снижения ставки вместе с Центральным банком, министерством финансов, за счет цифровизации, электронных закладных и прочее. Здесь можно сегодня оптимизировать расходы банков. Мы уже под 600 млрд таких ипотечных облигаций своих выпускаем, когда мы освобождаем ресурсы банков», – сказал Мутко.

Напомним, ранее Минфин России внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года.