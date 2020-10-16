Минфин внес предложение о продлении льготной ипотеки под 6,5%

Минфин России внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минфином (...) в соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В. Путина, озвученным на совещании с членами правительства ... 14 октября 2020 года, подготовлен и внесен в правительство ... проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По информации ведомства, заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд рублей. Использовано около 70% запланированного лимита программы (900 млрд рублей). Выдано 216,7 тыс. кредитов на 607,5 млрд рублей.

Также отмечается, что к 1 ноября 2020 года планируется выдать около 268 тыс. кредитов на сумму 800 млрд рублей.

«Продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей, в том числе 90 тыс. кредитов на 270 млрд рублей – в ноябре-декабре 2020 года», – добавили в пресс-службе.

Напомним, президент Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках до середины 2021 года. «С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», – сказал он.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых не может долго продолжаться, вероятно, она скоро закончится. При этом в августе в Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год.

Между тем в Центробанке заявили, что пока не опасаются «пузыря» на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% может возникнуть риск перегрева.