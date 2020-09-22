Греф предсказал скорое окончание программы льготной ипотеки под 6,5%

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых не может долго продолжаться, вероятно, она скоро закончится, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«В общем, конечно, всегда хочется, чтобы льготы были навсегда, но понятно, что это достаточно дорогая программа для государства, и она была сделана в качестве точечной поддержки как людей, так и экономики», – сказал Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Сбербанка отметил, что такая программа долго продолжаться не может, поэтому, по его мнению, она все-таки закончится.

При этом он подчеркнул, что ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в России. Но это произойдет в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.

В августе в Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год.