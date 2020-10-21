Соболь начала «предвыборную кампанию» в Госдуму с нарушения закона

Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которая недавно заявила о своем выдвижении на выборы в Госдуму от ЦАО Москвы, начала «предвыборную кампанию» с нарушения законодательства.

Отмечается, что Соболь запустила на своем сайте сбор пожертвований. При этом деньги она собирает в том числе и с помощью PayPal, однако в правилах сервиса отмечается, что его запрещено использовать для финансирования политической деятельности. Если Соболь, несмотря на нарушения правил компании, продолжит им пользоваться, то это может поспособствовать сокрытию спонсоров ее кампании, которыми среди прочих смогут стать иностранные граждане и организации, передает «Антимайдан» со ссылкой на Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Авторы статьи также обратили внимание на тот факт, что Соболь на своем сайте занимается сбором персональных данных пользователей. Причем делает это в нарушение российского законодательства. На ее интернет-ресурсе отсутствует необходимый по закону «О персональных данных» раздел «Политика конфиденциальности».

При этом пользователи заключают оферту на обработку информации с Фондом защиты прав граждан. Эта организация занимается сбором донатов на финансирование региональных штабов Навального. За нарушение фондом закона «О персональных данных» предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Также Соболь на своем сайте собирает деньги и на банковскую карту своего мужа Сергея Мохова. Он стал известен общественности во время неудачной кампании своей супруги на прошлогодних выборах в Мосгордуму. Мохов выступил посредником в сделке между Соболь и фирмами ритуальных услуг, которые профинансировали выдвижение навальнистки на выборы в городской парламент. Взамен на это Соболь должна была лоббировать интересы представителей кладбищенской мафии, добавляет издание.