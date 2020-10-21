Нурмагомедов жестко ответил американским ведущим на вопрос о бое с Макгрегором

Российский боец UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в гостях у американской передачи First Take на канале ESPN резко ответил ведущим на вопрос о вероятности нового боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«[Джастин] Гэтжи дает мне новую мотивацию, он сильный соперник. Если вы говорите о Коноре – бой с ним не мотивирует меня и не дает энергии. Драться с ним? Ради чего?» – сказал Нурмагомедов, отвечая на вопросы ведущего, передает РИА «Новости».

Собеседник спортсмена, несмотря на ответ, продолжил эту тему, и получил жесткий ответ. «Я не хочу обсуждать это дерьмо», – заявил ему Нурмагомедов.

После этого ведущие перевели тему и продолжили беседу о возможных соперниках российского бойца.

Нурмагомедов проведет бой с американским спортсменом Джастином Гэтжи 24 октября в Абу-Даби, соперники будут драться за чемпионский пояс промоушена в легком весе.

Еще в аврусте Нурмагомедов допускал возможность проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором. 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.