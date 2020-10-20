Медведев выразил озабоченность деятельностью США в биолабораториях СНГ

Деятельность США в биолабораториях на территории СНГ вызывает серьезную озабоченность, так как она непрозрачна и ведется в отрыве от подходов, используемых мировым сообществом, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев во вторник провел первое заседание комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.

«Серьезную озабоченность вызывает исследовательская деятельность ряда стран, ну, прежде всего Соединенных Штатов Америки, в биологических лабораториях, которые они разместили на постсоветском пространстве, ну и стараются продвигать вообще по всему миру. Почему вызывает такого рода деятельность вопросы? Она непрозрачная, она ведется в отрыве от тех подходов, которые используются мировым сообществом, международными организациями, поэтому вызывает вопросы», – передает слова Медведева РИА «Новости».

В ходе заседания он также заявил, что Россия должна создать систему быстрой и эффективной защиты от угроз новых инфекций. «Нам нужно использовать имеющиеся механизмы защиты и создать такую систему, на этом я хочу сделать специальный акцент, которая позволит нам быстро, по определенному алгоритму и в то же время эффективно защищаться от новых угроз», – сказал Медведев.

Зампред Совебеза отметил, что подобные вопросы возникали и раньше, «но особенно такие вопросы формируются часто сейчас, имея ввиду все, что человечество получило в этом году с пандемией нового коронавируса».

Он уточнил, что опыт борьбы с коронавирусом показывает, что для выработки эффективных мер необходимо использовать широкую межведомственную координацию.

В МИД России заявляли, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов, в частности американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре Лугара в пригороде Тбилиси.

Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Тбилиси согласился показать биолабораторию российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется.

Как известно, в Грузии в лаборатории имени сенатора Ричарда Лугара в предместье Тбилиси развернуто Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия. Представленные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе документы подтверждали, что в лаборатории ставились опасные опыты на живых людях. Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрете биооружия, указывали по этому поводу в российском Минобороны. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, с утечкой из лаборатории Лугара связывали вспышку «свиного гриппа» H1N1 в январе 2019 года, когда около десятка человек умерло, а счет зараженным шел на тысячи.