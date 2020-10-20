Мишустин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России

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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным Илья Питалев/РИА Новости
Противостояние в Нагорном Карабахе, и в целом между армянами и азербайджанцами отличается исключительным накалом взаимной ненависти. Обе стороны готовы на все ради своего понимания истории и этнической правоты. Какие методы используются для того, чтобы десятилетиями создавать образ врага и культивировать исторические страхи среди этих народов? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями: цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...
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Мама не научила больными дома сидеть?

Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...
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Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
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    Мишустин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России

    20 октября 2020, 15:01

    Текст: Евгения Шестак

    Россия ведет борьбу с пандемией коронавируса «без рывков и шоков», заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков, у правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение», – цитирует ТАСС Мишустина.

    По его словам, сегодня в России нет дефицита средств индивидуальной защиты, а также тест-систем для выявления заболевания.

    «Сделано уже более 51 млн тестов. Мы продолжаем тестирование, чтобы как можно раньше выявить вирус и помочь тем, кто заболел. Тем более, что сегодня понимание, как лечить это заболевание, у российских врачей есть», – заявил он. 

    Также Мишустин подчеркнул, что российская система здравоохранения имеет достаточный запас прочности для противостояния коронавирусу, передает РИА «Новости»

    Премьер добавил, что Россия намерена вывести на международный рынок свои разработанные вакцины от коронавируса. 

    «Мы гордимся тем, что первая в мире вакцина от коронавируса – она российская. Более того, мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины. Это доказывает то, каким огромным потенциалом обладает наша наука. За короткое время создан конкурентоспособный продукт для внутреннего и для мирового рынка, но главное, это дает уверенность, что мы сможем победить болезнь и защитить людей», – сказал он.

    Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.

    Также 6 октября центр Чумакова начал клинические испытания собственной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сообщалось, что испытания вакцины в Новосибирске идут хорошо, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений.


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