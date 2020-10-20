Мишустин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России

Россия ведет борьбу с пандемией коронавируса «без рывков и шоков», заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков, у правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение», – цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, сегодня в России нет дефицита средств индивидуальной защиты, а также тест-систем для выявления заболевания.

«Сделано уже более 51 млн тестов. Мы продолжаем тестирование, чтобы как можно раньше выявить вирус и помочь тем, кто заболел. Тем более, что сегодня понимание, как лечить это заболевание, у российских врачей есть», – заявил он.

Также Мишустин подчеркнул, что российская система здравоохранения имеет достаточный запас прочности для противостояния коронавирусу, передает РИА «Новости».

Премьер добавил, что Россия намерена вывести на международный рынок свои разработанные вакцины от коронавируса.

«Мы гордимся тем, что первая в мире вакцина от коронавируса – она российская. Более того, мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины. Это доказывает то, каким огромным потенциалом обладает наша наука. За короткое время создан конкурентоспособный продукт для внутреннего и для мирового рынка, но главное, это дает уверенность, что мы сможем победить болезнь и защитить людей», – сказал он.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.

Также 6 октября центр Чумакова начал клинические испытания собственной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сообщалось, что испытания вакцины в Новосибирске идут хорошо, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений.