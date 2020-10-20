Девушка устроила стриптиз в поликлинике в Челябинской области

В городе Сатки в Челябинской области женщина в очереди на флюорографию разделась для посетителей медучреждения и начала приставать к ним, видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали в соцсетях.

«Инцидент произошел утром 19 октября, в холле поликлиники было много посетителей, детей не было. Для пациентки очень оперативно вызвали наряд полиции и медиков, чтобы они приняли меры. Женщина состоит на диспансерном учете психиатра и периодически проходит лечение в стационаре», – сообщили Ura.ru в районной больнице города.

В соцсетях жители Сатки сообщили, что знают женщину как хорошего и доброго человека, и потребовали удалить ролик. При этом горожане возмутились бездействием медперсонала. По их мнению, медикам нужно было изолировать женщину от окружающих до приезда спецбригады медиков.

В феврале в петербургское бюро судебно-медицинских экспертиз – городской морг – в последний рабочий день перед Днем защитника Отечества пригласили стриптизершу, выступление сняли на видео и опубликовали в Сети.