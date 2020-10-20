Трамп предложил ФБР заняться расследованием против Байдена Facebook удалила аккаунт депутата Рады за вмешательство в выборы в США 20 октября 2020, 02:55 Текст: Антон Антонов

Аккаунт внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача удален за вмешательство в выборы в США, сообщает Facebook. Учетная запись Деркача удалена «за нарушение политики» соцсети, «направленной против использования» Facebook лицами, причастными к попыткам оказать «влияние» на американские выборы, передает ТАСС. Напомним, Деркач публиковал доказательства коррупционных схем по выводу средств с Украины на счета семьи претендующего на пост президента США Джозефа Байдена. На одной из опубликованных записей, как утверждалось, Байден предлагал президенту Украины Петру Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Соединенные Штаты ввели против Деркача санкции.

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