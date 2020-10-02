Адвокат назвал единственный шанс Ефремова на смягчение приговора

Раскаяние является единственным шансом для актера Михаила Ефремова на смягчение приговора, заявил адвокат Сергей Жорин.

«Сейчас Ефремов понимает, что позиция, которую он избрал, неправильная. Тем более, вполне возможно, что он действительно раскаивается и готов возместить ущерб. Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход», – заявил Жорин в эфире НСН.

Он также уточнил, что новая позиция актера, которая также была изложена в его письме из СИЗО, является правильной, и предположил, что она соответствует действительности.

«Думаю, какое-то воздействие на Ефремова (экс-адвокат артиста Эльман) Пашаев оказывал. Ефремов впервые столкнулся с такой ситуацией, он не обладает юридическим образованием. Вполне возможно, он слышал то, что хотел слышать», – заключил адвокат.

Адвокат также указал на существование определенной вероятности того, что суд пойдет на смягчение приговора в новых условиях.

Ранее Ефремов написал письмо, в котором «искренне раскаялся», и попросил суд не рассматривать жалобы на приговор, поданные его бывшими защитниками Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.

Напомним, пресненский суд Москвы получил официальный документ от Ефремова об отказе от адвокатских услуг Пашаева и Шаргородской.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

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