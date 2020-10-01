Ефремов подал документы об отказе от услуг Пашаева

Пресненский суд Москвы получил официальный документ от актера Михаила Ефремова об отказе от адвокатских услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

«В адрес суда поступило заявление осужденного Ефремова М. О. об отказе от услуг защитников Пашаева Э., Шаргородской Е», – пояснили ТАСС в суде.

Актер в заявлении попросил также снять поданные ранее адвокатами жалобы, и рассматривать лишь жалобы его новых адвокатов.

«Решение о том, снимать ли с рассмотрения жалобы Пашаева и Шаргородской будет принято позднее», – уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что артист перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.