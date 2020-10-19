США заключили с Польшей соглашение в сфере ядерной энергетики

Соединенные Штаты и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития польской ядерной энергетической программы, сообщил в понедельник американский министр энергетики Дэн Бруйетт.

«Это следующий шаг в рамках нашего исторического партнерства с Польшей. Мы привержены работе с нашими союзниками по всему миру, чтобы помочь им с их энергетической безопасностью, энергетической независимостью, с развитием альтернативных источников энергии, с обеспечением конкуренции на их энергетических рынках. А в случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России», – передает ТАСС его слова.

Отмечается также, что в рамках договоренностей в Польше также будут построены несколько крупных АЭС. По словам Бруйетта, это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США.

«Согласно законодательству Соединенных Штатов, американские технологии не могут быть использованы в военных целях», – подчеркнул он.

Напомним, в США обвиняли Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью заставить американских производителей сланцевой нефти сократить добычу.

Тем временем, в США заявили, что стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет «обстреливать Москву».