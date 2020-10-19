Медведи растерзали смотрителя зоопарка в Шанхае на глазах у посетителей

Несколько медведей растерзали сотрудника на глазах у посетителей в Шанхайском парке дикой природы, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщило издание Global Times.

Инцидент произошел в субботу. Пострадавшего пытался спасти водитель экскаватора, который работал неподалеку, однако медведи утащили тело жертвы. После этого ему пришлось ждать прибытия полиции, чтобы выбраться из машины, передает РИА «Новости».

В парке начали расследование трагедии. Секцию с медведями временно закрыли.

В августе два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика. Сообщалось, что хозяева мини-зоопарка содержали медведей в очень плохих условиях, за хищниками почти никто не следил.

В начале октября в цирке в Реутове медведь напал на дрессировщика и его ребенка. Нападение произошло за кулисами, когда дрессировщик вел медведя в клетку. Зверь был в наморднике, но стащил сына дрессировщика лапой, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову Мужчина отогнал медведя от сына, при этом получил царапины на руках. В больнице раны мальчику зашили.