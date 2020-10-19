В России оценили вероятность падения «предвыборного» астероида на Землю

Астероид 2018 VP1, который приблизится к Земле на минимальное расстояние за сутки до выборов президента США, не представляет опасности, объяснил старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

«С Землей он сблизится на расстояние порядка 419 тыс. километров. Данное расстояние далекое. Это за орбитой Луны. Поэтому никакой угрозы данное тело для нас не представляет. Вероятность столкновения данного тела с Землей можно оценивать как почти нулевое», – цитирует РИА «Новости» Нароенкова.

Он отметил, на минимальной дистанции астероид размером от 1,8 до 3,9 метра пройдет 2 ноября в 14.33 по московскому времени. Кроме того, по словам Нароенкова, если бы данное тело и столкнулось с Землей, то никакого ущерба оно бы не нанесло, так как сгорело бы в атмосфере.

В свою очередь доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Николай Киселев заявил, что астероид 2018 VP1 при сближении с Землей вряд ли причинит какой-то ущерб.

«Астероид был открыт в 2018 году на обсерватории Малый Паламар. Диаметр его оценивается в 2-4 метра. Связывать его с выборами президента США – это по меньшей мере смешно. Это довольно-таки заурядное явление, в этот период – конец октября – начало ноября – к Земле будут приближаться несколько астероидов. Один из них – этот», – сказал Киселев.

По прогнозу крымского астронома, следует рассматривать негативный и позитивный сценарии сближения 2018VP1 с Землей.

«Оптимальный вариант – он пройдет на расстоянии 420 тыс. километров в четыре часа мск 1 ноября. Самый худший вариант – те самые 0,4% – если войдет в атмосферу Земли. Что может быть? На примере Челябинского метеороида, который был в диаметре не метры, а километры – он полностью не сгорел, его основной осколок упал в озеро и имел вес 600 килограмм», – сказал Киселев.

Он уточнил, что все зависит от состава – если астероид рыхлый, то он разрушится и сгорит, что-то может и долететь, но вряд ли это причинит какой-то урон.

Тем временем на сайте одного из подразделений НАСА сообщается, что более 20 астероидов пройдет в ближайшие дни вблизи Земли. Шесть астероидов размерами от полутора до 46 метров пройдут вблизи Земли 19 октября на дистанциях от 150 тыс. километров (половина дистанции до Луны) до 6 млн 150 тыс. километров.

20 октября количество астероидов практически удвоится. Мимо Земли пролетит 10 астероидов размерами от 7 до 73 метров. Они пройдут на расстоянии от 690 тыс. километров до 7 млн 449 тыс. километров. Еще шесть астероидов сблизятся с Землей 21 октября. Их размеры – от 3,8 метра до 35 метров.

В Институте астрономии РАН отметили, что в таком количестве летящих к Земле астероидов нет ничего удивительного, поскольку каждую ночь системы мониторинга обнаруживают больше десятка объектов.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон рассказал, может ли прогнозируемое НАСА приближение астероида за день до выборов в США привести к «концу мира».

Напомним, НАСА сообщало, что примерно в 18.33 мск 2 ноября астероид окажется в 384 тыс. км от Земли. Вряд ли он войдет в атмосферу планеты – вероятность этого составляет 0,41%. Астероид относится к группе «Аполлонов», то есть таких, трассы полета которых пересекают орбиту Земли. Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 3 ноября.