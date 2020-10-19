В России оценили вероятность падения «предвыборного» астероида на Землю

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19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
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Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

Амбиции Эрдогана распространяются далеко за пределы Турции REUTERS/Goran Tomasevic
Вмешательство Турции в карабахский конфликт обнажило опасную для России тенденцию. Провозглашенная Анкарой концепция «Один народ – два государства» подразумевает, что жители Азербайджана – такие же турки, как сами турки. Теперь же на наших глазах происходит переход к концепции «один народ – одно государство», а значит, Турция начинает интегрировать в свой состав территории, когда-то принадлежавшие России. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...

Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...
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Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    В России оценили вероятность падения «предвыборного» астероида на Землю

    19 октября 2020, 12:34

    Текст: Евгения Шестак

    Астероид 2018 VP1, который приблизится к Земле на минимальное расстояние за сутки до выборов президента США, не представляет опасности, объяснил старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

    «С Землей он сблизится на расстояние порядка 419 тыс. километров. Данное расстояние далекое. Это за орбитой Луны. Поэтому никакой угрозы данное тело для нас не представляет. Вероятность столкновения данного тела с Землей можно оценивать как почти нулевое», – цитирует РИА «Новости» Нароенкова.

    Он отметил, на минимальной дистанции астероид размером от 1,8 до 3,9 метра пройдет 2 ноября в 14.33 по московскому времени. Кроме того, по словам Нароенкова, если бы данное тело и столкнулось с Землей, то никакого ущерба оно бы не нанесло, так как сгорело бы в атмосфере.

    В свою очередь доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Николай Киселев заявил, что астероид 2018 VP1 при сближении с Землей вряд ли причинит какой-то ущерб. 

    «Астероид был открыт в 2018 году на обсерватории Малый Паламар. Диаметр его оценивается в 2-4 метра. Связывать его с выборами президента США – это по меньшей мере смешно. Это довольно-таки заурядное явление, в этот период – конец октября – начало ноября – к Земле будут приближаться несколько астероидов. Один из них – этот», – сказал Киселев.

    По прогнозу крымского астронома, следует рассматривать негативный и позитивный сценарии сближения 2018VP1 с Землей.

    «Оптимальный вариант – он пройдет на расстоянии 420 тыс. километров в четыре часа мск 1 ноября. Самый худший вариант – те самые 0,4% – если войдет в атмосферу Земли. Что может быть? На примере Челябинского метеороида, который был в диаметре не метры, а километры – он полностью не сгорел, его основной осколок упал в озеро и имел вес 600 килограмм», – сказал Киселев.

    Он уточнил, что все зависит от состава – если астероид рыхлый, то он разрушится и сгорит, что-то может и долететь, но вряд ли это причинит какой-то урон. 

    Тем временем на сайте одного из подразделений НАСА сообщается, что более 20 астероидов пройдет в ближайшие дни вблизи Земли. Шесть астероидов размерами от полутора до 46 метров пройдут вблизи Земли 19 октября на дистанциях от 150 тыс. километров (половина дистанции до Луны) до 6 млн 150 тыс. километров.

    20 октября количество астероидов практически удвоится. Мимо Земли пролетит 10 астероидов размерами от 7 до 73 метров. Они пройдут на расстоянии от 690 тыс. километров до 7 млн 449 тыс. километров. Еще шесть астероидов сблизятся с Землей 21 октября. Их размеры – от 3,8 метра до 35 метров.

    В Институте астрономии РАН отметили, что в таком количестве летящих к Земле астероидов нет ничего удивительного, поскольку каждую ночь системы мониторинга обнаруживают больше десятка объектов. 

    Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон рассказал, может ли прогнозируемое НАСА приближение астероида за день до выборов в США привести к «концу мира».

    Напомним, НАСА сообщало, что примерно в 18.33 мск 2 ноября астероид окажется в 384 тыс. км от Земли. Вряд ли он войдет в атмосферу планеты – вероятность этого составляет 0,41%. Астероид относится к группе «Аполлонов», то есть таких, трассы полета которых пересекают орбиту Земли. Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 3 ноября.


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