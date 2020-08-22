Астероид приблизится к Земле ко дню выборов президента США

Астероид 2018 VP1 максимально приблизится к Земле 2 ноября, перед президентскими выборами в США, это установили в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Небесное тело 2 ноября около 18.33 мск пролетит на расстоянии около 384 тыс. километров от Земли, передает РИА «Новости».

Есть вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, она составляет 0,41%.

Объект был открыт 3 ноября 2018 года. Его отнесли к группе «Аполлонов», то есть астероидов, которые могут пересечь земную орбиту.

Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 3 ноября. Почти половина жителей США считают, что выборы президента страны могут быть нечестными.

От Республиканской партии на выборах будет бороться действующий президент Дональд Трамп, от Демократической – Джозеф Байден.