Почти половина американцев усомнились в честности предстоящих президентских выборов

Чуть менее половины жителей США считают, что выборы президента страны могут быть нечестными, об этом свидетельствует опрос, опубликованный газетой USA Today.

По данным опроса, 46% опрошенных считают, что они либо не слишком уверены, либо совсем не уверены в том, что всеобщие выборы пройдут честно, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

36% американцев не очень уверены или совсем уверены в том, что все граждане, которые желают проголосовать, смогут сделать это.

При этом такие опасения есть у сторонников Республиканской и Демократической партий. По данным исследователей, политические условия в стране «создают неопределенность между множеством различных групп».

Опрос проводился среди 6 тыс. 585 американцев с 23 по 29 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп ужаснулся возможной победой социалиста Джозефа Байдена на выборах, предсказав в этом случае уничтожение Соединенных Штатов.