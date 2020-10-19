Нил Деграсс Тайсон оценил вероятность гибели мира за день до выборов в США

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон рассказал, может ли прогнозируемое НАСА приближение астероида за день до выборов в США привести к «концу мира».

Он сообщил, что «космический камень размером с холодильник» – астероид 2018VP1 – летит к нашей планете и может «коснуться Земли» 2 ноября, «за день до президентских выборов» в США. Тайсон подчеркивает, что астероид не такой большой, чтобы причинить вред. По его словам, «если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной», передает РИА «Новости».

Напомним, НАСА сообщало, что примерно в 18.33 мск 2 ноября астероид окажется в 384 тыс. км от Земли. Вряд ли он войдет в атмосферу планеты – вероятность этого составляет 0,41%. Астероид относится к группе «Аполлонов», то есть таких, трассы полета которых пересекают орбиту Земли. Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 3 ноября.