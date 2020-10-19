На акциях протеста в Белоруссии задержали около 200 человек

Около 200 человек задержаны правоохранителями на акциях протеста в Белоруссии, сообщил незарегистрированный властями страны правозащитный центр «Весна».

В списке, опубликованном «Весной», указаны 198 человек. Большинство задержаний провели в Минске. В ГУВД столицы Белоруссии факт задержаний подтвердили, но число задержанных не назвали. Кроме того, задержания проводились в Светлогорске, Бресте, Витебске, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, Гомеле, Новогрудке. Как сообщает «Весна», задержали четырех журналистов, передают ТАСС и РИА «Новости».

Прокурор Минска Олег Лаврухин в интервью СТВ подтвердил, что на провластных уличных мероприятиях правоохранители не задерживают участников. Он отметил, что на этих акциях нет «каких-то актов вандализма», «никто никого не оскорбляет» и «никто не нарушает общественный порядок», акции проходят «мирно, спокойно, в совершенно законном ключе». Кроме того, для акций, которые «организуются по инициативе государственных органов», в соответствии с законом действует другой порядок согласования проведения мероприятия.

В Минске 18 октября прошли очередные акции протеста. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.