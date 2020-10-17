Россия сократила вложения в госдолг США Трамп заявил о наличии у США гиперзвуковых ракет 17 октября 2020, 08:30 Текст: Евгения Шестак

Вооруженные силы Соединенных Штатов располагают гиперзвуковыми ракетами, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде. «У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты», – цитирует РИА «Новости» Трампа. Ранее издание The Drive раскрыло характеристики новой гиперзвуковой ракеты США. Разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) сможет развивать скорость до 6,5-8 Махов. Накануне Трамп заявил, что в его стране разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. Он также говорил, что новейшие американские гиперзвуковые ракеты смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров с расстояния 1,6 тыс. километров. Трамп назвал ее «супер-пупер-ракетой». Предполагается, что речь шла о ракете AGM-183A.

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