Петербургскую школьницу обвинили в убийстве бабушки

Несовершеннолетней школьнице из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве собственной бабушки, сообщает Следственный комитет.

«По данным следствия, обвиняемая 14 октября, находясь в квартире одного из домов по Ланскому шоссе, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей бабушке 1942 года рождения нанесла последней не менее трех ударов ножом в область живота, а также множественные удары предметом в область головы и туловища. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили в отношении школьницы 2005 года рождения, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, назначен комплекс судмедэкспертиз.

В октябре 2018 года в Москве полицейские задержали подозреваемого в убийстве родителей и бабушки. По данным МВД, мотивом убийства мог послужить бытовой конфликт.