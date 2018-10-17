Молодой москвич убил родителей и бабушку

В Москве полицейские задержали подозреваемого в убийстве родителей и бабушки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками столичной полиции задержан молодой человек 1996 года рождения, подозреваемый в совершении тройного убийства в квартире жилого дома на улице Летчика Бабушкина», – цитирует Волк ТАСС.

По предварительной информации, отметила она, мотивом убийства послужил бытовой конфликт.

Между тем старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что мужчина во время ссоры убил своих родителей и бабушку.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.