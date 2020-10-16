В Кремле отвергли обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине, подчеркнув, что дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе, в Великобритании.

«Ряд производителей, в данном случае, наверное, вряд ли можно говорить о конкуренции, потому что Россия выступает за международное сотрудничество в этот нелегкий период пандемии, но ряд тех, кого можно было бы назвать конкурентом, они как раз и занимаются дезинформацией. В том числе, эти дезинформаторы сидят и в Великобритании. Но очевидно, что преимущества нашей вакцины признаются в огромном количестве стран. И эти попытки по дезинформированию, они не достигают своей цели», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков также указал, что Россия «имеет документ о намерениях по продаже и совместному производству» своей вакцины «в целом ряде стран». «И, естественно, в этих странах Россия не скупится на информацию о преимуществах своей вакцины», – отметил он.

Так он прокомментировал статью газеты Times, в которой утверждается, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда планируется продавать российскую вакцину.

В среду стало известно, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.