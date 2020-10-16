Немецкие СМИ: Санкции по «делу Навального» не соответствуют тому возмущению, которое выжала из себя Меркель

Введенные Европейским союзом антироссийские санкции по «делу Алексея Навального» слишком слабы и «не соответствуют тому вербальному возмущению, которое выжала из себя канцлер Ангела Меркель», пишут немецкие СМИ.

«Брюссель хотел бы позиционировать себя как силу, противостоящую России. Однако новые санкции ЕС против Москвы по делу Навального снова слишком слабы. Ожидания были большими, но результат таковым не оказался», – пишет немецкое издание Handelsblatt, перевод статьи которого приводит InoPressa.

Журналист Матиас Брюггманн возмутился тем, что в санкциях не принимают участие швейцарские банки, а также тем, что «спорный газопровод «Северный поток – 2» снова не был затронут». «Это критикуют оппозиционные партии в Германии и некоторые страны ЕС. И это действительно не соответствует тому вербальному возмущению, которое выжала из себя канцлер Ангела Меркель, говоря о коварном отравлении Навального», – пишет он.

«Не нужно надувать щеки, а потом не свистеть. ЕС должен принимать больше мер, если он хочет лучше защищать правозащитников, борцов с коррупцией и активистов по всему миру. Если реакция ЕС на дело Навального останется прежней, она будет вызывать лишь чувство неловкости. Сила Европы могла бы выглядеть иначе – если бы союз государств осмелился бы на это», – заключает Handelsblatt.

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд, и разбиралась, как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.