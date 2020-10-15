Москалькова на встрече комитета ПАСЕ рассказала, на что жалуются жители Крыма

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на онлайн-встрече комитета ПАСЕ по равенству и недискриминации выступила по вопросам обеспечения прав крымских татар, а также рассказала о тематике обращений крымчан и их проблемах в сфере защиты прав.

«Я была неоднократно в Крыму и проводила массовые приемы граждан, на которых они ставили вопросы соблюдения своих прав. О чем просили люди? Построить новый аэропорт, укрепить социальные права, решить проблему с оформлением земли и многое другое», – сказала Москалькова, слова которой приводятся на сайте омбудсмена.

Она указала, что жалобы крымчан были услышаны – был построен аэропорт, трасса «Таврида», отреставрирован дворец в Бахчисарае, ведется работа по оформлению домов и земель, приняты законодательные меры по поддержке крымских татар и обеспечению равноправия народов Крыма.

Кроме того, Москалькова отметила нарушение прав и свобод крымчан на свободу передвижения из-за невозможности получить шенгенские визы, а также права на человеческое достоинство ввиду энергетической, водной и экономической блокады, что противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права.

Также Москалькова затронула вопросы обеспечения прав представителей крымско-татарского народа. Она отметила, что на региональном уровне представителям крымских татар, пострадавшим от репрессий, предоставляются различные льготы, действует государственная программа «Республика Крым – территория межнационального согласия», а крымско-татарский язык в пределах полуострова является государственным, наряду с русским и украинским. Число детей, изучающих его, существенно растет.

«В нашей стране многое делается для поддержания межконфессионального и межнационального согласия, помощи крымским татарам и обеспечения равноправия народов Крыма. Крымский язык признан государственным языком Республики наравне с русским и украинскими языками. В этом году будет закрыта очередь на получение жилья в Севастополе для репрессированных и депортированных крымских татар. На крымско-татарском языке обучаются больше 31 тыс. школьников. В местных органах власти активно работают 107 крымских татар. С 2014 года на полуострове ежегодно открывается четыре-пять мечетей, за период 2014-2019 годов в хадж направлено 3 тыс. паломников», – указала омбудсмен в своем Instagram.

Как отметили в пресс-службе омбудсмена, старт работы уполномоченного по выявлению проблем соблюдения и защиты прав крымских татар был дан в 2016 году. Один из первых шагов, который был предпринят – визит в Крым, где состоялась встреча с лидерами крымско-татарского народа. Проблемы, с которыми сталкиваются представители крымско-татарского населения, в большинстве своем тождественны проблемам, актуальным и для других граждан России: реализация социальных прав, прав на вероисповедание, обеспечение надлежащих условий содержания для лиц в местах лишения свободы.

В завершении своего выступления уполномоченный выразила надежду на укрепление конструктивного и непредвзятого международного диалога в деле отстаивания прав и законных интересов жителей Крыма.

В мероприятии также приняли участие докладчик комитета ПАСЕ Сунна Торхильдур, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ряд представителей крымских татар.

«Внимательно выслушала докладчика от Комитета ПАСЕ Сунну Торхильдур и других участников встречи. Мы очень надеемся на укрепление конструктивного международного сотрудничества в деле отстаивания прав и законных интересов жителей Республики Крым, включая крымско-татарский народ», – добавила Москалькова.